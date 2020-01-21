Популярное сливочное масло из Одесской области оказалось фальсификатом

Такие данные обнародовала Госпродпотребслужба в результате масштабного исследования сливочного масла в Украине в рамках медийного проекта "СТОП Фальсификат", пишет Politeka.net

Пресс-служба ведомства сообщила, что всего было отобрано 77 образцов масла тридцати разных производителей (28 украинских, два немецких). Всего — 231 пачка.

«Из общего количества по 77 пачек масла отправили в Центральную испытательную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Киевской области и в госпредприятие «Укрметртестстандарт». Еще 77 остались у экспертов как контрольно/арбитражный образец», - говорится в сообщении.

В результате лабораторных исследований было выявлено, что 16 образцов масла — подделка.Среди изготовителей фальсификата оказалась компания "Титан" из Одесской области (ТМ "Килия"), производство которого находится в Килие.

По данным первой лаборатории, в продукте находится 77,32% неживотных жиров, а по данным второй, целых 92%. Это при том, что сливочное масло должно состоять преимущественно из молочного, т. е. животного, жира.

Сливочное масло «Килия» также изготовливается по заказу "Таврии-В" и реализуется в этой торговой сети. В нем оказалось меньше неживотных жиров. Их содержание составило 14-14,25%.

Самое печальное, что ООО "Титан" поставляет свою продукцию в школы Килийского и Измаильского районов Одесской области.

Отметим, что компания «Титан» была зарегистрирована в 1998 году. Конечным бенефициаром является житель Кипра Кристино Гуевара Салазар, совладелец и бывший директор — предприниматель Игорь Капитан, помощник экс-нардепа Виталия Барвиненко.

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