Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг, 19 марта, в Одессе

Так, одесситов в этот день порадует солнечная и безветренная погода, информирует Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем ​​южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​11-13 °С.

В Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем ​​южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​11-16 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Интересно, что в этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.

Ранее мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.

Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.

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Так называемые бизнесмены заранее начали скупать медицинские маски крупными партиями, перепродавая по завышенным ценам.

В сети уже появляются объявления по продаже одноразовых повязок.

Напомним, транспортный коллапс сковал Одессу: люди штурмуют трамваи и троллейбусы, фото

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