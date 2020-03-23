Решили, что городу она не нужна

В Одессе закрыли жизненно важную клинику, в которой находится 12 аппаратов ИВЛ- искусственной вентиляции легких

Об этом сообщают местные СМИ .

Речь идет о многопрофильном медучреждении Университетской клинике, которая находится на улице Тенистой, 8.

По информации СМИ, в клинике сейчас находятся 12 аппаратов ИВЛ, но захватившие власть в Одесском медуниверситете сторонники экс-ректора Запорожана решили, что городу она не нужна.

Сотрудники клиники сообщили, что им в устной форме приказали выписать всех больных или перевести их в другие медучреждения.

«Меня могут обвинить в передергивании фактов, раздувании отсутствующей проблемы. Но факты, сегодня мы вынуждены по устному приказу выписать всех больных, даже не долеченных, или переводить в другие стационары, - рассказал кардиолог.

Он добавил, что с 24 марта здание будет охранять военизированная охрана и, скорее всего, это будет скандально известная одесская фирма "ЗЕВС".

Ранее мы писали, в понедельник, 23 марта, в Одессе отменяют льготный проезд в общественном транспорте.

Такое распоряжение озвучили в одесской мэрии.

По словам чиновников, это касается всех категорий граждан, которые имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Однако заверили, что отмена будет действовать на период карантина.

«Данная отмена льгот пройдет исключительно на период действия карантина. Мы призываем всех людей, особенно пожилого возраста, оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом», - сообщил заместитель мэра Павел Вугельман.

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