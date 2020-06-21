С 22 июня в Одессе снова ужесточат карантин в связи с ростом количества зараженных китайским вирусом

Такое решение приняла Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Уже с понедельника на одесских пляжах запретят стихийную торговлю и потребуют от арендаторов, чтобы расстояние между отдыхающими на шезлонгах было не менее 1,5 метра.

Рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не более четырех человек.

В общественном транспорте разрешат перевозить пассажиров только на местах для сидения, при этом пассажиры должны быть в масках.

Полиция будет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить, как одесситы и гости города соблюдают карантинные правила.

В тоже время предприятиям горсовет рекомендует начинать работу в 9, 10 утра или позже.

Также отмечается, что все граждане обязаны носить в общественных местах и в транспорте маски и, выходят на улицу, брать с собой документы.

Ранее мы сообщали, жители Одесской области взбунтовались против ужесточения карантина.

Страсти накалились в городе Болграде, где с 18 июня власти решили усилить карантинные меры из-за нового всплеска заболеваемости китайским гриппом.

Так, предприниматели организовали стихийный митинг у здания РГА, с требованием не закрывать их на карантин.

"Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания", - заявил один из участников протеста.

Напомним, одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные