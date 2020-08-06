В Одессе проходил конкурс красоты, где выбирали самую красивую девушку

Финал конкурса «Мисс Туризм Украина-2020» проходил 2 августа в Горсаду. Фотографии обнародовала пресс-служба мэрии, передает Politeka.net

За титул самой красивой боролись одесситки в возрасте в возрасте от 17 до 24 лет.

Претендентки выступили в национальных костюмах, показали танцевальные номера и даже устроили показ мод. Также состоялся традиционный выход участниц в бикини, интервью и выход в вечерних платьях на церемонию награждения.

Претенденток оценивало профессиональное жюри, которое обнародовала следующие итоги:

«Мисс Туризм Украина 2020» — Ольга Серая;

«Мисс Туризм Одесса 2020» — Таисия Капустина;

«Вице-мисс Туризм Украина 2020» — Олеся Галушка;

«Вице-мисс Туризм Одесса 2020» — Александра Шуба;

«Мисс Туризм Черное море 2020» — Анастасия Гринталс;

«Queen of Bikini 2020» — Юлия Крачун.

Ранее мы писали, в этом году, несмотря на карантин, мэрия Одессы решила раскошелиться и с размахом отметить день города.

На празднование, которое состоится 2 сентября, из городского бюджета планируют выделить 4,1 миллиона гривен.

Организация проведения гала-концерта обойдется в 3 млн 600 тыс. гривен. Почти 200 тыс. гривен потратят на установку сцены, еще 140 тыс. гривен на звуковое оборудование и 160 тыс. гривен на видеооборудование.

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