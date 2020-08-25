В Одессе учебный процесс для школьников и педагогов будет протекать по новым правилам

С ними ознакомил министр образования Украины Максим Степанов в ходе брифинга, передает Politeka.net

Степаном отметил, что для выработки этих правил в министерстве пообщались с самими учителями, а также с международными экспертами. В результате было решено:

школьники 1 – 4 классов будут находиться в школах без масок. Старшие – в масках;

учителей будут допускать в учебные заведения лишь после скрининга, который покажет нормальную температуру;

учителя в школах, которые находятся в оранжевой зоне карантина, должны будут надевать защитные щитки;

в желтой и зеленой зонах учителя должны будут просто придерживаться дистанции;

в случае обнаружения коронавируса у одного из учеников весь класс уходит на самоизоляцию;

после каждого урока рекомендовано тщательно мыть руки;

дозаторы с антисептиками будут размещены везде, чтобы были доступны ученикам

До этого мы писали, что одесским школьникам рассказали, при какие условиях они перейдут на дистанционное обучение.

Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента образования горсовета Елены Буйневич.

По словам чиновницы, пока Одесса находится в «желтой» карантинной зоне, это означает, что учебный процесс начнется в стенах школы.

«Школьники будут учится онлайн только в том случае, если город попадёт в «красную» зону карантина», - заявила Буйневич.

Елена Буйневич настоятельно попросила родителей не скрывать симптомы детей жаропонижающими и противокашлевыми средствами. При первых признаках ОРВИ стоит оставить ребенка дома. Также родители должны обеспечить детей масками, которые нужно будет носить в коридорах школы.

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