В Одесской области произошло ДТП, в котором погиб парень на мотоцикле

Авария случилась в селе Малодолинское Овидиопольского района, сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net

По данным правоохранителей, на повороте мотоциклист врезался в грузовую фуру, которая ехала по трассе. От полученных травм он скончался на месте.

Как утверждают очевидцы, парень умышленно совершил смертельное для себя ДТП после ссоры с возлюбленной.

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Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник.

По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.

От полученного удара она погибла на месте.

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Около 4 часов ночи между селами Кучурган и Павловка в Раздельнянском районе водитель автомобиля марки Opel Omega не справился с управлением и на большой скорости влетел в бетонную стену туннеля. От удара он погиб на месте. Спасатели достали его тело из заблокированной машины. Также пострадали два пассажира, которые в момент аварии находились в салоне авто.

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