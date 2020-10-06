В Одессе под прицел грабителей всё чаще попадают девушки
Так, стеснённый в средствах молодчик не нашел ничего лучшего, чем грабить одесситок прямо на улицах города. Об этом сообщили в местной полиции, передает Politeka.net
За несколько дней жертвами злоумышленника стали две девушки, у которых он отобрал сумочки.
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Копы сообщили, что уже задержали 21-летнего преступника по месту жительства в Лиманском районе, где изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к обоим грабежам.
Парень во всем признался и объяснил, что на преступление его толкнуло трудное жизненное положение.
За содеянное ему грозит тюрьма на срок от 4 до 6 лет.
До этого мы сообщали, что в Одессе вооруженные люди напали на таксиста и похитили его вместе с автомобилем.
Инцидент случился на днях в Киевском районе города.
Водитель такси забрал двух пассажиров и повез их за город. По пути, на трассе Одесса-Черноморск, один из них навел на таксиста пистолет и потребовал отдать телефон и деньги, а затем и автомобиль
Далее, после того как водитель согласился на условия, отдал им документы, ключи от авто и пересел на заднее сидение, похитителям оказалось этого – они потребовали еще 2 000 долларов у водителя за возвращение машины в течение двух недель.
Копы уже задержали похитителей, они оказались ранее судимые за анологичные преступления. Сейчас им избирают меру пресечения.
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