Стало известно, какая погода ждет одесситов в среду, 14 октября
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Если верить прогнозу синоптиков, ночью в городе польет небольшой дождь. Днем ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 12-14 ° С, днем 19-21 °С.
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В Одесской области также прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 метров в секунду.
Температура ночью 9-14 ° С, днем 17-22 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Ранее мы сообщали, что в Черноморске Одесской области молодых людей во время шторма унесло в море.
Трагедия разыгралась во вторник, 13 октября на центральном пляже города.
Двое парней пошли купаться во время шторма в море и их стало уносить течением от берега. Ребята стали кричать и звать на помощь.
В воду за ними кинулся 16-летний парень, который также не справился со стихией и его унесло еще дальше.
По словам очевидцев, двух парней удалось вытащить на берег, их откачали прибывшие медики, третьего к сожалению, спасти не удалось. Он погиб.
Напомним, что непогода полностью поглотит Одессу: синоптики выдали неутешительный прогноз
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