В Одессе произошло серьезное ДТП с погибшими и пострадавшими

Как передает Politeka.net, авария случилась около 12 часов в четверг, 15 октября в районе 11-й станции Фонтанской дороги. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, там столкнулись две иномарки.

По данным инспекторов, автомобиль Renault Sandero ехал в направлении Ванного переулка и не предоставил преимущество BMW, который двигался ему навстречу по главной дороге.

В результате столкновения две пассажирки автомобиля Renault получили травмы, еще одна женщина скончалась на месте, ей было 77 лет.30-летний водитель Renault также получил травмы, но от больницы отказались.

В тоже время в патрульной отметили, то 25-летний водитель BMW предварительно не пострадал.

Из-за аварии временно остановилось движение трамваев.

До этого мы сообщали, что в Одессе на поселке Котовского военная техника заблокировала движение трамваев.

Так, утром 15 октября на улице Академика Заболотного у грузовика, перевозившего военною технику заглох мотор. Примечательно, что поломка произошла прямо на трамвайных путях, в результате чего было парализовано движение вагонов по маршрутам №1 и 7.

Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии

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