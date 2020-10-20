Одесситы массово жалуются на обилие политической рекламы в городе

Особенно в этом преуспели представители трухановской партии «Доверяй делам».

Черезчур навязчивую рекламу наблюдают везде, где можно, передает Politeka.net

Например, расклейку делают на лобовых стеклах автомобилей. При этом отклеить их не так то просто, без следов не обойтись, что естественно портит машину.

Еще одну агитацию наклеили прямо на стволы деревьев. Интересно, что мэр Одессы так рьяно выступает в защиту зеленых насаждений.

Гигантский плакат, с всё той же политической партией зафиксировали на улице Бунина.

Обратим внимание, что конструкции такого размера в центре города запрещены.

«Срывала не я, но получилось креативно, особенно на фоне сгоревшего Дома Асвадурова», — отметила активистка Светлана Подпалая на страницах соцсетей.

Кроме того, трамвайные пути на улице Старопортофранковской сплошь заставили баннерами с изображением кандидатов от партии "Доверяй делам".

Это осложнило движение как пешеходам, так и общественному транспорту. На место даже вызывали полицейский, которые распорядились убрать агитацию.

Одесситы в соцсетях с гневом комментируют увиденное, отметив, сколько денег выброшено на ветер.

«Замусорили весь город этим печатным хламом, который не читает даже 1% избирателей! Сколько денег на ветер выброшено! И , как одесситы ненавидят эту мафию, которая рвется к кормушке!»,

«От ваших рож уже тошнит, не дай Бог, какая-то из них повиснет на четыре года!»,

«Нагадили и лыбятся»,

«Массированная атака на мозг»,

«Кошмарная команда», - высказались в сети.

Напомним, что в Одессе студентов заставляют вкалывать на выборах: грязная агитация попала на видео

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