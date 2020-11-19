В Одесской области молодой мужчина не раздумывая зарезал соседку, следуя указаниям голоса в его голове

Информация страшном преступлении появилась на портале одесской полиции, передает Politeka.net

Так, на днях в одном из сел Болградского района было найдено мертвое тело женщины в собственном доме. На шее имелись ножевые ранения, что свидетельствовало о насильственной смерти.

После опроса свидетелей следы привели к 26-летнему местному жителю, который был частным гостем погибшей.

Они устраивали совместные застолья.

Мужчина рассказал, что во время одного из визитов к соседке он неожиданно услышал голос в голове, который приказал ему убить собутыльницу.

Без раздумий он схватил со стола нож и несколько раз ударил им в шею женщины. Затем преступник вернулся к себе домой и спрятал орудие убийства.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы. Сейчас с мужчиной проводят экспертизы, которые покажут, является ли подсудимый вменяемым.

До этого мы сообщали, что в Одессе мужчина зарезал приятеля и спрятал его тело у себя на балконе. Ему не понравилось, что тот слишком хвастался своей жизнью.

Жестокое преступление было совершенно в Малиновском районе города.

Во время патрулирования района правоохранители почувствовали жуткий запах, который доносился из подъезда многоэтажки. Войдя в парадную, они смогли определить, из какой квартиры доносился резкий «аромат», а войдя в жилище увидели труп.

Позже выяснилось, что в этой квартире произошло страшное: одессит зарезал своего знакомого, с которым познакомился на улице.

Напомним, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов возле вокзала: подробности беспредела

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