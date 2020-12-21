В Одессе мужчина задушил хозяина квартиры, которую снимал

О жестокой расправе сообщает местное издание « Думская », со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, мужчины вместе выпивали и в ходе посиделок поссорились. Между ними завязалась драка, в результате которой квартирант нанес руками и ногами несколько ударов по голове и туловищу хозяину квартиры, отчего тот упал без сознания на пол.

Далее, злоумышленник решил его задушить и лег спасть.

По данным СМИ, преступник и его жертва были оба рецидивисты (неоднократно судимы).

Копы задержали 40-летнего квартиранта, ему объявили о подозрении в умышленном убийстве и отправили в СИЗО, где он будет дожидаться выбора судом меры пресечения.

До этого мы писали, что в Одесской области 25-летний парень изнасиловал пожилую женщину.

Житель райцентра Татарбунары среди ночи залез в дом 73-летней женщины и применив физическую силу изнасиловал ее.

После этого он забрал две куртки, а также ботинки, которые нашел в одной из комнат, и сбежал. Одежда принадлежала родственникам старушки.

Впоследствии копы задержали 25-летнего жителя Татарбунар. Насильник сознался в содеянном, а свои действия объяснил тем, что находился под действием алкоголя.

«Я вошел в дом, увидел незнакомую женщину, скинул с нее одеяло и начал насиловать. Ударил ее раз, – рассказал подозреваемый.

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