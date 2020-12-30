С жителями Одессы поделились хорошей новостью о том, что число заболевших в городе уменьшается, а свободных койко-мест в больницах становится больше
Так, по состоянию на 30 декабря в медучреждениях Одессы свободны около 120 коек. Такую информацию предоставили в пресс-службе горсовета, передает Politeka.net.
На лечении в одесской инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19 пребывают 207 пациентов.
В тоже время в тяжелом состоянии остаются 182 человека.
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Ранее в тяжелом состоянии в инфекционке стабильно находились 220-250 человек, а свободных коек было 20-60.
За последние сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19. 60 пациентов с коронавирусом проходят лечение в ГКБ №1, 33 человека — в ГКБ №10, 90 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.
За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (пять девочек и три мальчика), они находятся на амбулаторном лечении.
По состоянию на утро 30 декабря, в Одесском регионе выявлено 729 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в СНБО.
Общее число заболевших составило 70 тысяч 592 человека.
Скончались за сутки 20 пациентов, всего погибших 1045. Выздоровели 44416, болеют на данный момент 25131.
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