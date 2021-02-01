Сильный дождь и тающий снег затопили улицы Одессы
Соответствующие кадры обнародовали одесситы в соцсетях, передает Politeka.net.
Так, в понедельник, 1 февраля на смену снегопаду в Одессе пошел дождь и создал немало проблем для пешеходов на улицах города.
Например, на проспекте Гагарина местным жителям пришлось делать выбор между глубокими лужами и сугробами. Надо сказать, что глубина луж превышает 10 см и пешеходы, если не наденут резиновые сапоги, попросту промочат ноги. Есть альтернатива, это скакать по сугробам, что достаточно травмаопасно.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Беременная жена "Холостяка" Добрынина решила напоследок оторваться на Мальдивах: "Вот это для малышки..."
В школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
На чем ездят Каменских, Влад Яма, Билык, Дорофеева и другие звезды-любимчики украинцев: фото, чей "конь" роскошнее
На перекрестке у проспекта Шевченко ситуация не лучше. Там потоки воды заполнили, кроме тротуаров, проезжую часть.
Транспорту приходится "переплывать" этот участок дороги. В некоторых местах из-за луж невозможно разглядеть глубокие ямы.
Кроме того, реки текут по многих одесским улицам и появление новых ям можно заметить невооруженным глазом. Под асфальтом образуются промоины, которые легко пробиваются транспортом.
Очевидцы сообщают, что затопило улицу Химическу., Там транспорт пробирается с трудом.
Также стало известно, что из-за подтопления рельсов перестал курсировать трамвай №20.
По маршруту временно пустили автобус.
В тоже время синоптики говорят, что дождь будет идти до вечера. В регионе даже объявлено штормовое предупреждение. Потепление в Одессу принес новый циклон, однако это будет длиться недолго. Уже ближе к концу недели его вытеснит антициклон из Арктики, который принесет, по прогнозам метеорологов, резкое похолодание и обильный снегопад. Изменения погоды стоит ждать в субботу, 6 февраля.
Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.
Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.
Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.