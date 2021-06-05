В Одессе разгорается скандал из-за брошенных инвалидов на кладбище

Как передает Politeka.net, подробности сообщил журналист и писатель Сергей Бакуменко на своей страничке в Facebook.

По его словам, неизвестные выкинули трех не могущих ходить сумасшедших-инвалидов на кладбище, как мусор

"Мы с врачами и полицейскими вчера стояли и у нас у всех в глазах стояли слезы. Мы сначала не верили этим людям, потому что было видно, что эти люди не в себе. Они были как наивные дети, но они постоянно повторяли, что их вывезли на кладбище санитары с психлечебницы на Воробьева 9", - рассказал писатель.

Также он отметил, трое выброшенные неизвестными на кладбище без воды и пищи, являются пациентами Психбольницы.

"Других развезли по домам, а у этих троих дома нет и их просто выкинули как мусор. Мне почему-то кажется, что жестче поступка я давно не видел", - подытожил Бакуменко.