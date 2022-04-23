Зеленский не исключает нового Мариуполя в Одессе, ведь рашисты не хотят останавливаться, но ВСУ их будут останавливать.

Президент прокомментировал возможность захвата россией южных регионов Украины с целью выхода на Приднестровье. Во время большой пресс-конференции в киевском метро, Владимир Зеленский рассказал, что у оккупантов много техники и у них есть план сухопутного коридора к Молдове. Однако, украинская армия будет защищать свои территории.

"Каждый день есть те или иные сигналы из рф о намерении захватить территории. Думаем, такие риски есть с точки зрения их желания. С точки зрения результата – посмотрим. Точно будем защищать наши территории», – заявил президент. Может ли случится новый Мариуполь в Одессе – да может, у них тысячи танков и техники, у них есть планы коридора до Молдовы. Я не верю, что они остановятся", - рассказал Владимир Зеленский.

Отметим, что сегодня российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Одессе. Одна из ракет попала в жилой дом, после чего начался сильный пожар. В настоящее время известно о гибели 8 человек, среди которых трехмесячный ребенок. Ранены 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 человек.

Добавим, что мэр Одессы Геннадий Труханов записал видеообращение, стоя на руинах жилого дома, в который попала российская ракета.

Напомним, "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит": после отпора ВСУ оккупантам уже страшно быть даже в тылу.

Как сообщала Politeka, "Каждый жилец – это партизан. Жди!": в Мелитополе мирные жители начали "охоту" на оккупантов.

Также Politeka писала, что "Это будет вопрос не 10-20 лет": Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории.