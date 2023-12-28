В Одессе произошло непредсказуемое событие, которое угрожало жизни женщины и ребенка. Стало известно, что мужчина в состоянии наркотического опьянения увлек женщину с 13-летним ребенком. Он взял их в заложники и угрожал убить.

Ситуация развернулась в квартире пятиэтажного дома на улице Ивана и Юрия Лип. Полиции пришлось срочно эвакуировать жителей подъезда.

На месте происшествия работают спасатели, бойцы полиции спецназовцев, успешно освободившие заложников, представители военной службы правопорядка (что подтверждает участие в инциденте военного) и многочисленные полицейские и медицинский персонал.

По определенным сведениям, нападающий является военнослужащим и имел оружие. Также на месте происшествия расположены ноши, но по выводам врачей, это лишь мера пресечения, поскольку потребности в медицинской помощи нет. К счастью, полицейский спецназ обезвредил злоумышленника.

Напомним, что в Одессе осудили четырех участников вооруженной группировки и организатора разбойных нападений на инкассаторов и банковские учреждения.

Организатору и одному из сообщников суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы, другим трем участникам – по девять лет лишения свободы с конфискацией личного имущества.

Источник: Думская.

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