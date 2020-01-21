Популярне вершкове масло з Одеській області виявилося фальсифікатом

Такі дані оприлюднила Госпродпотребслужба в результаті масштабного дослідження вершкового масла в Україні в рамках медійного проекту "СТОП Фальсифікат", пише "Думська"

Прес-служба відомства повідомила, що всього було відібрано 77 зразків масла тридцяти різних виробників (28 українські, два німецьких). Всього 231 пачка.

«З загальної кількості по 77 пачок масла відправили в Центральну випробувальну державну лабораторію Госпродпотребслужбы в Київської області і в держпідприємство «Укрметртестстандарт». Ще 77 від експертів як контрольно/арбітражний зразок», - йдеться в повідомленні.

результаті лабораторних досліджень було виявлено, що 16 зразків масла підробка.Серед виробників фальсифікату виявилася компанія "Титан" з Одеської області (ТМ "Кілія"), виробництво якого знаходиться у Кілії.

За даними першої лабораторії, в продукті знаходиться 77,32% неживотных жирів, а за даними другий, цілих 92%. Це при тому, що вершкове масло має складатися переважно з молочного, тобто тварини, жиру.

Вершкове масло «Кілія» також виготовляється за замовленням "Таврії-В" та реалізується у цій торговельній мережі. У ньому виявилося менше неживотных жирів. Їх вміст становить 14-14,25%.

найсумніше, що ТОВ "Титан" поставляє свою продукцію в школи Кілійського та Ізмаїльського районів Одеської області.

Відзначимо, що компанія «Титан» була зареєстрована в 1998 році. Кінцевим бенефіціаром є житель Кіпру Кристіно Гуевара Салазар, співвласник і колишній директор підприємець Ігор Капітан, помічник екс-нардепа Віталія Барвіненка.

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