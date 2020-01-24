В Одесі студент місцевого Вузу розсилав шкідливий вірус і отримував доступ до чужих комп'ютерів
Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
У поліції розповіли, що 20 зловмисник, користуючись своїм технічним освітою, на хакерському форумі купив шкідливе програмне забезпечення. Потім він його допрацював і поширив для прихованого майнінгу кріптовалюти на заражених комп'ютерах.
Також він продавав цей вірус на тих же хакерських форумах.
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Співробітники кіберполіції викрили одесситаа, встановили його місце проживання і вилучили комп'ютерну техніку, яку направили на експертизу.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.
Студенту оголосили про підозру. Йому загрожує тюремний строк до п'яти років.
У той же час киберполиция радить користувачам дотримуватися основні правила безпеки для запобігання установки хакерами таких програм на ваш комп'ютер. Для цього необхідно:
Використання ліцензованого програмного забезпечення;
Регулярне оновлення операційної системи;
Установка ліцензійних антивірусів;
Ігнорування сумнівних файлів в листах електронної пошти;
Завантаження файлів з надійних джерел.
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