В Одесі студент місцевого Вузу розсилав шкідливий вірус і отримував доступ до чужих комп'ютерів

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

У поліції розповіли, що 20 зловмисник, користуючись своїм технічним освітою, на хакерському форумі купив шкідливе програмне забезпечення. Потім він його допрацював і поширив для прихованого майнінгу кріптовалюти на заражених комп'ютерах.

Також він продавав цей вірус на тих же хакерських форумах.

Співробітники кіберполіції викрили одесситаа, встановили його місце проживання і вилучили комп'ютерну техніку, яку направили на експертизу.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.

Студенту оголосили про підозру. Йому загрожує тюремний строк до п'яти років.

У той же час киберполиция радить користувачам дотримуватися основні правила безпеки для запобігання установки хакерами таких програм на ваш комп'ютер. Для цього необхідно:

Використання ліцензованого програмного забезпечення;

Регулярне оновлення операційної системи;

Установка ліцензійних антивірусів;

Ігнорування сумнівних файлів в листах електронної пошти;

Завантаження файлів з надійних джерел.

Раніше ми писали, в Одеській області скоєно розбійний напад на фермера.

Інцидент стався близько 18:30 вечора в середу, 22 січня, в селі Павлівка Арцизкого району

Четверо невідомих у масках увірвалися до будинку місцевого фермера і побили його.

Очевидцями нападу стали сусіди, які підняли крик, після цього зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі ВАЗ синього кольору.

Нагадаємо, гучне пограбування стався в Одеську область: по тривозі піднято Нацгвардія, фото

Як повідомляла Politeka, пенсіонер вчинив зухвале пограбування на Одещині.

Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань: подробиці приводять в заціпеніння