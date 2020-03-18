Синоптики розповіли, якою буде погода в четвер, 19 березня, в Одесі

Так, одеситів у цей день порадує  сонячна і безвітряна погода, інформує Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі на небо у цей день не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Вітер східний, 9-14 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 11-13 °C.

 Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 9-14 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 11-16 °С тепла.
На автодорогах області видимість добра.

Популярні новини зараз

Кияни наплювали на карантин, паніка відміняється: що відбувається на другий день ізоляції, кадри

Режим НС в Україні: нардепи терміново збираються в Раді, що відбувається

Переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення

Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
Показати ще

Цікаво, що у цей день вшановується пам'ять преподобного Іова Анзерского. У небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано.

Раніше ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.

Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.

Також ми писали, особливо заповзятливі одесити вирішили скористатися панікою земляків і ажіотажем, пов'язаних з коронавірусом

Так звані бізнесмени заздалегідь почали скуповувати медичні маски великими партіями, перепродуючи за завищеними цінами.

У мережі вже з'являються оголошення з продажу одноразових пов'язок.

Нагадаємо, транспортний колапс скував Одеси: люди штурмують трамваї і тролейбуси, фото

А ще Politeka писала, що погода влаштує українцям випробування холодом, невтішний прогноз

Також Politeka повідомляла, що весна заманила дивовижних птахів в Одеську область