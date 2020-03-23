Вирішили, що місту вона не потрібна

В Одесі закрили життєво важливу клініку, в якій знаходиться 12 апаратів ШВЛ - штучної вентиляції легенів

Про це повідомляють місцеві ЗМЇ .

Мова йде про багатопрофільний медичний заклад Університетській клініці, яка знаходиться на вулиці Тінистій, 8.

За інформацією ЗМІ, в клініці зараз перебуває 12 апаратів ШВЛ, але прихильники екс-ректора Запорожана, які захопили владу в Одеському медуніверситеті, вирішили, що місту вона не потрібна.

Співробітники клініки повідомили, що їм в усній формі наказали виписати всіх хворих або перевести їх в інші медустанови.

«Мене можуть звинуватити в перекручуванні фактів, загостренні відсутньою проблеми. Але факти, сьогодні ми змушені за усним наказом виписати всіх хворих, навіть не вилікуваних, або переводити в інші стаціонари, - розповів кардіолог.

Він додав, що з 24 березня будівлю буде охороняти воєнізована охорона і, швидше за все, це буде скандально відома одеська фірма "ЗЕВС".

Раніше ми писали, в понеділок, 23 березня, в Одесі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті.

Таке розпорядження озвучили в одеській мерії.

За словами чиновників, це стосується всіх категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. Однак запевнили, що скасування буде діяти на період карантину.

«Дана скасування пільг пройде виключно на період дії карантину. Ми закликаємо всіх людей, особливо похилого віку, залишатися вдома і не користуватися громадським транспортом», - повідомив заступник мера Павло Вугельман.

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