Сумна доля спіткала тяжкохвору пацієнтку, яку медики ледве довезли на швидкій в опорну лікарню на Одещині
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Як з'ясувалося, мешканка з села Захарівка, яку 2,5 години везли 50 км в опорну лікарні померла в Подольську. Виною такої тривалої поїздки виявилися погані дороги.
За словами медиків, у жінки діагностували важку пневмонію, проте тест на китайський вірус у неї виявився негативним.
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Раніше ми писали, кількість інфікованих китайським вірусом в Одеському регіоні стрімко зростає, серед хворих є дитина і троє медпрацівників.
За станом на 10 ранку 10 квітня кількість інфікованих збільшилася на 7 чоловік і склало 50.
Це менше, ніж було станом на вчорашній ранок (13) і значно менше, ніж у вівторок (49).
В Україні на даний час лабораторно підтверджено 2203 випадки захворюваності. За добу в країні зареєстровано 311 нових випадків.
У теж час у губернатора Одеської області Максима Куцого пропонують ввести комендантську в Одесі, Подільську, Подільському районах та Біляївському районі за рспространения вірусу.
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