З 22 червня в Одесі знову посилять карантин у зв'язку із зростанням кількості заражених китайським вірусом
Таке рішення прийняла Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу міськради.
Вже з понеділка на одеських пляжах заборонять стихійну торгівлю і зажадають від орендарів, щоб відстань між відпочиваючими на шезлонгах було не менше 1,5 метра.
Ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками і розміщувати за ними не більше чотирьох осіб.
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У громадському транспорті дозволять перевозити пасажирів тільки на місцях для сидіння, при цьому пасажири повинні бути в масках.
Поліція буде проводити рейди в транспорті, на пляжах і місця торгівлі, щоб перевірити, як одесити і гості міста дотримуються карантинні правила.
У той же час підприємствам міськрада рекомендує починати роботу о 9-й, 10-й ранку або пізніше.
Також наголошується, що всі громадяни зобов'язані носити в громадських місцях і в транспорті маски і, виходять на вулицю, брати з собою документи.
Раніше ми повідомляли, жителі Одеської області збунтувалися проти посилення карантину.
Пристрасті загострилися в місті Болграді, де з 18 червня влада вирішила посилити карантинні заходи із-за нового сплеску захворюваності на китайський грип.
Так, підприємці організували стихійний мітинг біля будівлі РДА, з вимогою не закривати їх на карантин.
"Ми вимагаємо від влади скасувати карантинні заходи, які не дають нам можливості торгувати на ринках і в магазинах, змушують закрити закладу громадського харчування", - заявив один з учасників протесту.
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