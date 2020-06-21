Що потрібно знати одеситам

З 22 червня в Одесі знову посилять карантин у зв'язку із зростанням кількості заражених китайським вірусом

Таке рішення прийняла Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу міськради.

Вже з понеділка на одеських пляжах заборонять стихійну торгівлю і зажадають від орендарів, щоб відстань між відпочиваючими на шезлонгах було не менше 1,5 метра.

Ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками і розміщувати за ними не більше чотирьох осіб.

У громадському транспорті дозволять перевозити пасажирів тільки на місцях для сидіння, при цьому пасажири повинні бути в масках.

Поліція буде проводити рейди в транспорті, на пляжах і місця торгівлі, щоб перевірити, як одесити і гості міста дотримуються карантинні правила.

У той же час підприємствам міськрада рекомендує починати роботу о 9-й, 10-й ранку або пізніше.

Також наголошується, що всі громадяни зобов'язані носити в громадських місцях і в транспорті маски і, виходять на вулицю, брати з собою документи.

Раніше ми повідомляли, жителі Одеської області збунтувалися проти посилення карантину.

Пристрасті загострилися в місті Болграді, де з 18 червня влада вирішила посилити карантинні заходи із-за нового сплеску захворюваності на китайський грип.

Так, підприємці організували стихійний мітинг біля будівлі РДА, з вимогою не закривати їх на карантин.

"Ми вимагаємо від влади скасувати карантинні заходи, які не дають нам можливості торгувати на ринках і в магазинах, змушують закрити закладу громадського харчування", - заявив один з учасників протесту.

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