В Одесі проходив конкурс краси, де вибирали найкрасивішу дівчину

Фінал конкурсу "Міс Туризм Україна-2020" проходив 2 серпня в Міськом саду. Фотографії оприлюднила прес-служба мерії, передає Politeka.net

За титул найкрасивішої боролися одеситки у віці від 17 до 24 років.

Претендентки виступили в національних костюмах, показали танцювальні номери і навіть влаштували показ мод. Також відбувся традиційний вихід учасниць у бікіні, інтерв'ю та вихід у вечірніх сукнях на церемонію нагородження.

Претенденток оцінювало професійне журі, яке оприлюднила наступні підсумки:

"Міс Туризм Україна 2020 — - Ольга Сіра;

"Міс Туризм Одеса 2020 — - Таїсія Капустіна;

"Віце-Міс Туризм Україна 2020 — - Олеся Галушка;

"Віце-Міс Туризм Одеса 2020 — - Олександра Шуба;

"Міс Туризм Чорне море 2020 — - Анастасія Грінталс;

"Queen of Bikini 2020" - Юлія Крачун.

Раніше ми писали, цього року, незважаючи на карантин, мерія Одеси вирішила розщедритися і з розмахом відзначити день міста.

На святкування, яке відбудеться 2 вересня, з міського бюджету планують виділити 4,1 мільйона гривень.

Організація проведення гала-концерту обійдеться в 3 млн 600 тис.гривень. Майже 200 тис.гривень витратять на встановлення сцени, ще 140 тис. гривень на звукове обладнання та 160 тис. гривень на відеообладнання.

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