В Одесі проходив конкурс краси, де вибирали найкрасивішу дівчину
Фінал конкурсу "Міс Туризм Україна-2020" проходив 2 серпня в Міськом саду. Фотографії оприлюднила прес-служба мерії, передає Politeka.net
За титул найкрасивішої боролися одеситки у віці від 17 до 24 років.
Претендентки виступили в національних костюмах, показали танцювальні номери і навіть влаштували показ мод. Також відбувся традиційний вихід учасниць у бікіні, інтерв'ю та вихід у вечірніх сукнях на церемонію нагородження.
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Претенденток оцінювало професійне журі, яке оприлюднила наступні підсумки:
"Міс Туризм Україна 2020 — - Ольга Сіра;
"Міс Туризм Одеса 2020 — - Таїсія Капустіна;
"Віце-Міс Туризм Україна 2020 — - Олеся Галушка;
"Віце-Міс Туризм Одеса 2020 — - Олександра Шуба;
"Міс Туризм Чорне море 2020 — - Анастасія Грінталс;
"Queen of Bikini 2020" - Юлія Крачун.
Раніше ми писали, цього року, незважаючи на карантин, мерія Одеси вирішила розщедритися і з розмахом відзначити день міста.
На святкування, яке відбудеться 2 вересня, з міського бюджету планують виділити 4,1 мільйона гривень.
Організація проведення гала-концерту обійдеться в 3 млн 600 тис.гривень. Майже 200 тис.гривень витратять на встановлення сцени, ще 140 тис. гривень на звукове обладнання та 160 тис. гривень на відеообладнання.
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