В Одесі навчальний процес для школярів і педагогів буде протікати за новими правилами

З ними ознайомив міністр освіти України Максим Степанов в ході брифінгу, передає  Politeka.net

Степаном зазначив, що для вироблення цих правил у Міністерстві поспілкувалися з самими вчителями, а також з міжнародними експертами. В результаті було вирішено:

степанов

  • школярі 1-4 класів перебуватимуть у школах без масок. Старші - в масках;
  • вчителів допускатимуть до навчальних закладів лише після скринінгу, який покаже нормальну температуру;
  • вчителі в школах, які знаходяться в помаранчевій зоні карантину, повинні будуть надягати захисні щитки;
  • у жовтій і зеленій зонах вчителі повинні будуть просто дотримуватися дистанції;
  • у разі виявлення коронавірусу у одного з учнів весь клас йде на самоізоляцію;
  • після кожного уроку рекомендовано ретельно мити руки;
  • дозатори з антисептиками будуть розміщені скрізь, щоб були доступні учням

До цього ми писали, що одеським школярам розповіли, за яких умов вони перейдуть на дистанційне навчання.

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школярі, школа, діти

Про це в ході брифінгу повідомила директор Департаменту освіти міськради Олени Буйневич.

За словами чиновниці, поки Одеса знаходиться в» жовтій " карантинній зоні, це означає, що навчальний процес почнеться в стінах школи.

"Школярі будуть вчиться онлайн тільки в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону» зону карантину», - заявила Буйневич.

Олена Буйневич настійно попросила батьків не приховувати симптоми дітей жарознижувальними і протикашльовими засобами. При перших ознаках ГРВІ варто залишити дитину вдома. Також батьки повинні забезпечити дітей масками, які потрібно буде носити в коридорах школи. 

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