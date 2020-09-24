В Одеській області сталася ДТП, в якій загинув хлопець на мотоциклі

Аварія трапилася в селі Малодолинське Овідіопольського району, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net

За даними правоохоронців, на повороті мотоцикліст врізався у вантажну фуру, яка їхала по трасі. Від отриманих травм він помер на місці.

Як стверджують очевидці, хлопець навмисне скоїв смертельну для себе ДТП після сварки з коханою.

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Трагічний інцидент на залізниці біля Ленпоселка трапився вдень у понеділок.

За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.

Від отриманого удару вона загинула на місці.

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Близько 4 години ночі між селами Кучурган і Павлівка в Роздільнянському районі водій автомобіля марки Opel Omega не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у бетонну стіну тунелю. Від удару він загинув на місці. Рятувальники дістали його тіло із заблокованої машини. Також постраждали два пасажири, які в момент аварії перебували в салоні авто.

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