В Одеській області сталася ДТП, в якій загинув хлопець на мотоциклі
Аварія трапилася в селі Малодолинське Овідіопольського району, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net
За даними правоохоронців, на повороті мотоцикліст врізався у вантажну фуру, яка їхала по трасі. Від отриманих травм він помер на місці.
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Як стверджують очевидці, хлопець навмисне скоїв смертельну для себе ДТП після сварки з коханою.
До цього ми повідомляли, що в Одесі під колеса поїзда потрапила молода дівчина.
Трагічний інцидент на залізниці біля Ленпоселка трапився вдень у понеділок.
За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.
Від отриманого удару вона загинула на місці.
Також ми писали про смертельну аварію в тунелі на Одещині.
Близько 4 години ночі між селами Кучурган і Павлівка в Роздільнянському районі водій автомобіля марки Opel Omega не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у бетонну стіну тунелю. Від удару він загинув на місці. Рятувальники дістали його тіло із заблокованої машини. Також постраждали два пасажири, які в момент аварії перебували в салоні авто.
Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії
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