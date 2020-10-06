В Одесі під приціл грабіжників все частіше потрапляють дівчата

Так, обмежений у коштах молодик не знайшов нічого кращого, ніж грабувати одеситок прямо на вулицях міста. Про це повідомили в місцевій поліції, передає Politeka.net

За кілька днів жертвами зловмисника стали дві дівчини, у яких він відібрав сумочки.

Копи повідомили, що вже затримали 21-річного злочинця за місцем проживання в Лиманському районі, де вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до обох грабежів.

Хлопець у всьому зізнався і пояснив, що на злочин його штовхнуло важке життєве становище.

За скоєне йому загрожує в'язниця на термін від 4 до 6 років.

До цього ми повідомляли, що в Одесі озброєні люди напали на таксиста і викрали його разом з автомобілем.

Інцидент трапився днями в Київському районі міста.

Водій таксі забрав двох пасажирів і повіз їх за місто. По дорозі, на трасі Одеса-Чорноморськ, один з них навів на таксиста пістолет і зажадав віддати телефон і гроші, а потім і автомобіль

Далі, після того як водій погодився на умови, віддав їм документи, ключі від авто і пересів на заднє сидіння, викрадачам виявилося цього – вони зажадали ще 2 000 доларів у водія за повернення машини протягом двох тижнів.

Копи вже затримали викрадачів, вони виявилися раніше судимі за анологічні злочини. Зараз їм обирають запобіжний захід.

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