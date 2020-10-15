В Одесі сталася серйозна ДТП із загиблими та постраждалими
Як передає Politeka.net, аварія трапилася близько 12 години в четвер, 15 жовтня в районі 11-ї станції Фонтанської дороги. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, там зіткнулися дві іномарки.
За даними інспекторів, автомобіль Renault Sandero їхав у напрямку Ванного провулка і не надав перевагу BMW, який рухався йому Назустріч головною дорогою.
В результаті зіткнення дві пасажирки автомобіля Renault отримали травми, ще одна жінка померла на місці, їй було 77 років.30-річний водій Renault також отримав травми, але від лікарні відмовилися.
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Водночас у патрульній зазначили, то 25-річний водій BMW попередньо не постраждав.
Через аварію тимчасово зупинився рух трамваїв.
До цього ми повідомляли, що в Одесі на селищі Котовського військова техніка заблокувала рух трамваїв.
Так, вранці 15 жовтня на вулиці Академіка Заболотного у Вантажівки, що перевозила військову техніку заглох мотор. Примітно, що поломка сталася прямо на трамвайних коліях, в результаті чого було паралізовано рух вагонів за маршрутами №1 і 7.
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