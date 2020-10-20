Одесити масово скаржаться на велику кількість політичної реклами в місті

Особливо в цьому досягли успіху представники труханівської партії "Довіряй справам".

Надто нав'язливу рекламу спостерігають скрізь, де можна, передає Politeka.net

Наприклад, розклеювання роблять на лобових стеклах автомобілів. При цьому відклеїти їх не так то просто, без слідів не обійтися, що псує машину.

Ще одну агітацію наклеїли прямо на стовбури дерев. Цікаво, що мер Одеси так завзято виступає на захист зелених насаджень.

Гігантський плакат, з все тією ж політичною партією зафіксували на вулиці Буніна.

Звернемо увагу, що конструкції такого розміру в центрі міста заборонені.

"Зривала не я, але вийшло креативно, особливо на тлі згорілого будинку Асвадурова», — зазначила активістка Світлана Підпала на сторінках соцмереж.

Крім того, трамвайні колії на вулиці Старопортофранківській суцільно заставили банерами із зображенням кандидатів від партії "Довіряй справам".

Це ускладнило рух як пішоходам, так і громадському транспорту. На місце навіть викликали поліцейський, які розпорядилися прибрати агітацію.

Одесити в соцмережах з гнівом коментують побачене, зазначивши, скільки грошей викинуто на вітер.

«Засмічили все місто цим друкованим мотлохом, який не читає навіть 1% виборців! Скільки грошей на вітер викинуто! І, як одесити ненавидять цю мафію, яка рветься до годівниці!»,

"Від ваших пик вже нудить, не дай Бог, якась з них повисне на чотири роки!»,

«Нагадили і либятся»,

"Масована атака на мозок»,

"Жахлива команда", - висловилися в мережі.

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