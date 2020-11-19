В Одеській області молодий чоловік не роздумуючи зарізав сусідку, слідуючи вказівкам голосу в його голові

Інформація про злочин з'явилася на порталі одеської поліції, передає Politeka.net

Так, днями в одному з сіл Болградського району було знайдено мертве тіло жінки у власному будинку. На шиї були ножові поранення, що свідчило про насильницьку смерть.

Після опитування свідків сліди призвели до 26-річного місцевого жителя, який був приватним гостем загиблої.

Вони влаштовували спільні застілля.

Чоловік розповів, що під час одного з візитів до сусідки він несподівано почув голос у голові, який наказав йому вбити товаришу по чарці.

Без роздумів він схопив зі столу ніж і кілька разів ударив ним у шию жінки. Потім злочинець повернувся до себе додому і сховав знаряддя вбивства.

Підозрюваного затримали співробітники поліції. Тепер йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці. Зараз з чоловіком проводять експертизи, які покажуть, чи є підсудний осудним.

До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік зарізав приятеля і сховав його тіло у себе на балконі. Йому не сподобалося, що той занадто хвалився своїм життям.

Жорстокий злочин був абсолютно в Малиновському районі міста.

Під час патрулювання району правоохоронці відчули моторошний запах, який доносився з під'їзду багатоповерхівки. Увійшовши в парадну, вони змогли визначити, з якої квартири доносився різкий «аромат», а увійшовши в житло побачили труп.

Пізніше з'ясувалося, що в цій квартирі сталося страшне: одесит зарізав свого знайомого, з яким познайомився на вулиці.

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