В Одеській області молодий чоловік не роздумуючи зарізав сусідку, слідуючи вказівкам голосу в його голові
Інформація про злочин з'явилася на порталі одеської поліції, передає Politeka.net
Так, днями в одному з сіл Болградського району було знайдено мертве тіло жінки у власному будинку. На шиї були ножові поранення, що свідчило про насильницьку смерть.
Після опитування свідків сліди призвели до 26-річного місцевого жителя, який був приватним гостем загиблої.
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Вони влаштовували спільні застілля.
Чоловік розповів, що під час одного з візитів до сусідки він несподівано почув голос у голові, який наказав йому вбити товаришу по чарці.
Без роздумів він схопив зі столу ніж і кілька разів ударив ним у шию жінки. Потім злочинець повернувся до себе додому і сховав знаряддя вбивства.
Підозрюваного затримали співробітники поліції. Тепер йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці. Зараз з чоловіком проводять експертизи, які покажуть, чи є підсудний осудним.
До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік зарізав приятеля і сховав його тіло у себе на балконі. Йому не сподобалося, що той занадто хвалився своїм життям.
Жорстокий злочин був абсолютно в Малиновському районі міста.
Під час патрулювання району правоохоронці відчули моторошний запах, який доносився з під'їзду багатоповерхівки. Увійшовши в парадну, вони змогли визначити, з якої квартири доносився різкий «аромат», а увійшовши в житло побачили труп.
Пізніше з'ясувалося, що в цій квартирі сталося страшне: одесит зарізав свого знайомого, з яким познайомився на вулиці.
Нагадаємо, що приїжджі з дітьми відкрили полювання на одеситів біля вокзалу: подробиці свавілля
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