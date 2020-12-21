В Одесі чоловік задушив господаря квартири, яку знімав
Про жорстоку розправу повідомляє місцеве видання "
Так, чоловіки разом випивали і в ході посиденьок посварилися. Між ними зав'язалася бійка, в результаті якої квартирант завдав руками і ногами кілька ударів по голові і тулубу господареві квартири, від чого той впав без свідомості на підлогу.
Далі, зловмисник вирішив його задушити і ліг спати.
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За даними ЗМІ, злочинець і його жертва були обидва рецидивісти (неодноразово судимі).
Копи затримали 40-річного квартиранта, йому оголосили про підозру в умисному вбивстві і відправили в СІЗО, де він буде чекати вибору судом запобіжного заходу.
До цього ми писали, що в Одеській області 25-річний хлопець згвалтував літню жінку.
Житель райцентру Татарбунари серед ночі заліз у будинок 73-річної жінки та застосувавши фізичну силу зґвалтував її.
Після цього він забрав дві куртки, а також черевики, які знайшов в одній з кімнат, і втік. Одяг належав родичам старенької.
Згодом копи затримали 25-річного жителя Татарбунар. Ґвалтівник зізнався у скоєному, а свої дії пояснив тим, що перебував під дією алкоголю.
"Я увійшов в будинок, побачив незнайому жінку, скинув з неї ковдру і почав гвалтувати. Вдарив її раз – - розповів підозрюваний.
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