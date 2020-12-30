З жителями Одеси поділилися гарною новиною про те, що кількість хворих у місті зменшується, а вільних ліжко-місць у лікарнях стає більше

Так, станом на 30 грудня в медустановах Одеси вільні близько 120 ліжок. Таку інформацію надали в прес-службі міськради, передає Politeka.net.

На лікуванні в Одеській інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувають 207 пацієнтів.

У той же час у важкому стані залишаються 182 людини.

Раніше у важкому стані в інфекціонці стабільно перебували 220-250 осіб, а вільних ліжок було 20-60.

За останню добу в інфекційну лікарню надійшли 22 людини з підозрою на COVID-19. 60 пацієнтів з коронавірусом проходять лікування в МКЛ №1, 33 людини — в МКЛ №10, 90 осіб — в міській лікарні №5, п'ять дітей — в дитячій міській лікарні №3.

За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків COVID-19 у дітей (п'ять дівчаток і три хлопчики), вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Станом на ранок 30 грудня, в Одеському регіоні виявлено 729 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили в РНБО.

Загальне число хворих склало 70 тисяч 592 людини.

Померли за добу 20 пацієнтів, всього загиблих 1045. Одужали 44416, хворіють на даний момент 25131.

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