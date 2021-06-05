В Одесі розгорається скандал через кинутих інвалідів на кладовищі

Як передає Politeka.net, подробиці повідомив журналіст і письменник Сергій Бакуменко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, невідомі викинули трьох не можуть ходити божевільних-інвалідів на кладовищі, як сміття

"Ми з лікарями і поліцейськими вчора стояли і у нас у всіх в очах стояли сльози. Ми спочатку не вірили цим людям, тому що було видно, що ці люди не в собі. Вони були як наївні діти, але вони постійно повторювали, що їх вивезли на кладовище санітари з психлікарні на Воробйова 9", - розповів письменник.

Також він зазначив, троє викинуті невідомими на кладовищі без води і їжі, є пацієнтами психлікарні.

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"Інших розвезли по домівках, а у цих трьох вдома немає і їх просто викинули як сміття. Мені чомусь здається, що жорсткіше вчинку я давно не бачив", - підсумував Бакуменко.

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