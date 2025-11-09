Прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Одессе обещает прохладное время и осадки, которые покроют город.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Одессе и рассказали, чего следует ждать местным жителям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Одессе. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 10 числа: облачная пора продержится в городе весь день. Большая часть дня пройдет без осадков, а к концу суток ожидается сильный дождь. Максимальная температура воздуха составит +13°C.

Во вторник, 11.11: воздух прогреется до +15°C. Весь день в городе будет облачно. Утром и до позднего вечера станет идти мелкий дождь.

Среда, 12.11: в течение всего дня погода продержится пасмурной. Ночью, вероятно, пройдет мелкий дождь. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков. Температурные колебания от +9 до +12°C.

Четверг, 13 числа: пасмурная пора продержится не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах +6…+11°C. Наши предки в этот день прислушивались к кукушке: если она ожидает дождя, то будет зима.

В пятницу, 14.11: на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого конца суток. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +6…+11°C. 14 ноября считается началом зимы и первых морозов. Если сегодня дороги развезет грязью, не стоит ожидать мороза до декабря.

Суббота, 15.11: облачное утро сменится ясным днем ​​и безоблачным вечером. Без осадков. Температура будет колебаться от +7 до +12°C.

В воскресенье 16.11: пасмурная пора будет держаться не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Дожди не прогнозируют. Температурные показатели от +8 до +12°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Одессе обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: украинцам доступна гуманитарная помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто готов оказать поддержку в ноябре.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: сколько получат украинцы в ноябре.