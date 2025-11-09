Местным жителям показали график отключения газа на неделю с 10 по 16 ноября в Одесской области, чтобы каждый смог подготовиться к неудобствам.

График отключения газа на неделю с 10 по 16 ноября в Одесской области охватит несколько населенных пунктов, где будут производиться неотложные ремонтные работы на распределительных газопроводах высокого давления, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте АО "Одессагаз", график отключения газа на неделю с 10 по 16 ноября в Одесской области предусматривает плановые остановки поставок в связи с устранением аварийных ситуаций и обновлением сетей.

В частности, в селе Преображенка Березовского района 11.11 с 9:00 произойдет временное прекращение газоснабжения. Как сообщили в Ширяевском управлении эксплуатации газового хозяйства, без голубого топлива останутся 68 потребителей населения и два объекта КЕО.

Речь идет о Доме культуры и ПСП Маяк. Работы связаны с устранением утечки на газопроводе высокого давления, поэтому подачу возобновят только после завершения всех технических процедур.

Следующим пунктом в рамках графика отключения газа на неделю с 10 по 16 ноября в Одесской области станет село Красноселка. Здесь Одесское межрайонное управление по эксплуатации газового хозяйства проведет ремонтные работы на газопроводе высокого давления.

В период с 11.11 по 13.11 газоснабжение будет прекращено по следующим адресам: Прилиманная, Набережная (за балкой), Школьная, Юбилейная, Учительская, Лесная, Победы, Куяльницкая (Совхозная) дома 1, 2, 3, 4, 5, а также

В обоих случаях возобновление подачи произойдет только после окончания работ и проверки сетей в присутствии владельцев домов

Потребителям следует убедиться, что у них действующий договор на обслуживание газового оборудования, отсутствуют долги, а система газоснабжения соответствует проектной документации.

