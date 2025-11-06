Ежедневно планируется выдавать до 50 наборов бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе.

Центр гуманитарной помощи "Гостинна хата", выдает бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе, но получение поддержки осуществляется в порядке очереди, пишет Politeka.

Об этом идет речь в сообщении организации.

По информации организации, новый этап раздачи гуманитарной помощи продлится до 7 ноября. В этот период волонтеры будут обеспечивать наиболее уязвимые категории населения базовыми продуктами питания.

Получить продуктовые наборы смогут пенсионеры от 65 лет, чей размер пенсии не превышает 3500 гривен. Для оформления необходимо иметь при себе все подлинники документов, подтверждающих личность и право на получение социальной поддержки.

Каждый день планируется выдавать до 50 наборов. Волонтеры подчеркивают, что формирование очереди будет происходить отдельно для жителей Одессы, чтобы предотвратить большое скопление людей и обеспечить упорядоченный процесс раздачи.

Выдача гуманитарных наборов будет производиться по адресу: город Одесса, улица Водопроводная, дом 13. Организаторы призывают посетителей приходить в определенное время, соблюдать установленный график и правила поведения, которые будут способствовать быстрому и безопасному обслуживанию.

Представители Центра подчеркивают, что работа по налаживанию сотрудничества с общинами продолжается, и после установления контактов список доступных программ будет расширен.

Дополнительно информируется, что:

детское питание выдается один раз в месяц;

другие виды помощи — такие как детские и взрослые подгузники, средства гигиены, медикаменты, медицинское оборудование — предоставляются всем нуждающимся ВПЛ независимо от даты переселения.

Центр отмечает, что бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляются исключительно внутренне перемещенным лицам из регионов, где продолжаются активные боевые действия и зарегистрированы в статусе переселенцев в период с 2022 по 2025 год.

