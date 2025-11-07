В Одессе появилось несколько предложений работы, которые могут заинтересовать пенсионеров, так что рассказываем об этом подробнее.

Работу для пенсионеров в Одессе предлагают по разным направлениям, среди которых кухня, доставка товаров и транспортные услуги, сообщает Politeka.

Мы собрали самые актуальные вакансии с сайта work.ua.

Работа для пенсионеров в Одессе может быть интересна тем, кто умеет и любит готовить. Частный детский сад «Элит-М» приглашает повара с оплатой от 21 000 до 23 000.

Основные обязанности: приготовление завтраков, обедов и полдников для детей в соответствии с утвержденным меню. Следует следить за качеством продуктов, чистотой на кухне и соблюдением санитарных норм.

Кандидаты с опытом и без опыта имеют равные шансы, ведь работодатель готов научить всему необходимому. Преимуществом станет внимательность и ответственность, а главное – любовь к своему делу.

Работникам обещают официальное трудоустройство и комфортный график с понедельника по пятницу с 7:00 до 16:00.

Еще одна работа для пенсионеров в Одессе подходит тем, кто имеет водительский опыт. Компания «Динамика ДП», занимающаяся дистрибуцией смазочных материалов, ищет водителя-экспедитора. Зарплата составляет от 22000 до 25000 после испытательного периода.

График стабилен: с 9:00 до 18:00, выходные суббота и воскресенье, а собственное авто иметь не обязательно. Основные задачи: доставка товаров клиентам по облцентру и региону.

Другое предложение предусматривает должность водителя со своим автомобилем в компании «АЗР Автомобили Запчасти Ремонт». Зарплата составляет от 20000 до 40000 в месяц, а также предусмотрены дополнительные выплаты за амортизацию и топливо.

Работник получает еженедельно оплату без задержек, что является значительным плюсом для тех, кто ценит финансовую стабильность. График с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30, в субботу до 15:00.

