В Одессе спасли беременную женщину, оказавшуюся под завалами после разрушения дома в результате атаки.

Одесса пережила ночную атаку 6 апреля, во время которой российские дроны разрушили многоэтажку, а беременную женщину взрывной волной отбросило с шестого на третий этаж, сообщает Politeka.

В момент удара семья Яворских находилась дома вместе с маленькой дочерью и гостями. Первые взрывы разбудили их ночью.

Муж успел лишь сказать жене забирать ребенка и бежать к укрытию. Женщина взяла дочь на руки и вышла в коридор, но уже через мгновение раздался еще один взрыв. В это время их отбросило вниз на несколько этажей.

После падения их накрыло обломками бетона и кирпича. Она сильно травмировала ногу, но старалась не думать о боли. Все ее мысли были о дочери.

Женщина накрыла ребенка собой, чтобы защитить от обломков, и пыталась успокоить его, даже когда понимала, что выбраться самостоятельно невозможно.

По ее словам, время под завалами длилось слишком долго. Она начала терять силы, но не переставала говорить к ребенку и петь ему, чтобы та не боялась.

В какой-то момент Алена услышала голоса спасателей и принялась кричать, звать на помощь и просить спасти дочь.

Спасатели смогли найти женщину благодаря тому, что заметили ее руку среди обломков. Они начали осторожно разбирать конструкции, чтобы не навредить пострадавшим.

По словам сотрудников ГСЧС, женщина помогала им ориентироваться, объясняя, где находится ребенок. Это позволило быстрее добраться до них.

После деблокирования Алену передали медикам. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и серьезное ушиб ноги.

Врачи отметили, что из-за продолжительного пребывания под завалами существовала угроза осложнений, однако помощь поступила вовремя.

Семья смогла увидеться лишь спустя несколько дней после госпитализации. Они молча обнимались, ведь пережитое не нуждалось в словах.

Сейчас супруги вместе с дочерью проходят лечение и восстановление, поскольку их дом разрушен и непригоден для жизни.

Несмотря на это, они говорят, что главное для них это то, что все остались живы и вместе ждут рождения еще одного ребенка.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: как можно получить ежемесячную надбавку