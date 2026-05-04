В Одесі врятували вагітну жінку, яка опинилася під завалами після руйнування будинку внаслідок атаки.

Одеса пережила нічну атаку 6 квітня, під час якої російські дрони зруйнували багатоповерхівку, а вагітну жінку вибуховою хвилею відкинуло з шостого на третій поверх, повідомляє Politeka.

У момент удару родина Яворських перебувала вдома разом із маленькою донькою та гостями. Перші вибухи розбудили їх серед ночі.

Чоловік встиг лише сказати дружині забирати дитину і бігти до укриття. Жінка взяла доньку на руки та вийшла в коридор, але вже за мить пролунав ще один вибух. Саме тоді їх відкинуло вниз на кілька поверхів.

Після падіння їх накрило уламками бетону та цегли. Вона сильно травмувала ногу, але намагалася не думати про біль. Усі її думки були про доньку.

Жінка накрила дитину собою, щоб захистити від уламків, і намагалася заспокоїти її, навіть коли розуміла, що вибратися самостійно неможливо.

За її словами, час під завалами тягнувся надто довго. Вона почала втрачати сили, але не припиняла говорити до дитини та співати їй, щоб та не боялася.

У якийсь момент Альона почула голоси рятувальників і почала кричати, кликати на допомогу та просити врятувати доньку.

Рятувальники змогли знайти жінку завдяки тому, що помітили її руку серед уламків. Вони почали обережно розбирати конструкції, щоб не нашкодити постраждалим.

За словами співробітників ДСНС, жінка допомагала їм орієнтуватися, пояснюючи, де саме перебуває дитина. Це дозволило швидше дістатися до них.

Після деблокування Альону передали медикам. У лікарні у неї діагностували закриту черепно мозкову травму та серйозне забиття ноги.

Лікарі зазначили, що через тривале перебування під завалами існувала загроза ускладнень, однак допомога надійшла вчасно.

Родина змогла побачитися лише через кілька днів після госпіталізації. Вони мовчки обіймалися, адже пережите не потребувало слів.

Зараз подружжя разом із донькою проходить лікування та відновлення, оскільки їхній будинок зруйнований і непридатний для життя.

Попри це, вони кажуть, що головне для них це те, що всі залишилися живими і разом чекають на народження ще однієї дитини.

