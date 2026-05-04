В Одессе спасли маленького ребенка, его достали из-под руин после ночной атаки на жилой дом.

Одесса оказалась под ударом российских дронов в ночь на 6 апреля, когда в результате взрыва была разрушена многоэтажка, а 2,5-летний ребенок оказался под завалами после падения с высоты, сообщает Politeka.

Во время атаки Каролина вместе с матерью находилась дома. Когда раздались взрывы, они пытались выбраться к укрытию, но мощная волна отбросила их на несколько этажей вниз.

Ребенок оказался под обломками вместе с матерью, накрывшей его собой. Работавшие на месте спасатели рассказали, что добраться до ребенка было непросто.

Конструкции были неустойчивыми, и каждое движение могло быть опасным. Увидев девочку, она лежала на спине и закрывала руками глаза.

Именно мать, прикрывавшая ее, усложняла доступ, но в то же время спасла от более серьезных травм. Сначала они получили именно Каролину.

Один из спасателей вынес ее на руках и передал отцу, который ждал рядом. Муж не сдержал эмоций и кричал, что это его дочь, увидев ее среди толпы.

Ребенок был напуган, весь в пыли и без верхней одежды. Она сразу обняла отца и не хотела отпускать. Врачи экстренной помощи быстро осмотрели ее и решили госпитализировать.

Уже в больнице в Одессе медики установили, что у девочки легкое сотрясение мозга, ушибы мягких тканей, ожог глаз и гнойный конъюнктивит.

В это время отец не знал, что случилось с его женой, и пытался получить какую-либо информацию. Лишь впоследствии ему сообщили, что женщину также удалось спасти.

Эта новость стала для него облегчением после пережитого. После лечения они встретились со спасателями, помогавшими во время спасения. Эта встреча была очень эмоциональной. Ребенок сразу подошел к ним, а родители благодарили за спасенные жизни.

Сейчас семья проходит реабилитацию и живет у родственников, потому что их квартира разрушена. Несмотря на все пережитое, они говорят, что самое важное то, что они остались вместе и могут продлевать жизнь.

