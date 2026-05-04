В Одесі врятували маленьку дитину, її дістали з-під руїн після нічної атаки на житловий будинок.

Одеса опинилася під ударом російських дронів у ніч на 6 квітня, коли внаслідок вибуху було зруйновано багатоповерхівку, а 2,5-річна дитина опинилася під завалами після падіння з висоти, повідомляє Politeka.

Під час атаки Кароліна разом із матір’ю перебувала вдома. Коли пролунали вибухи, вони намагалися вибратися до укриття, але потужна хвиля відкинула їх на кілька поверхів вниз.

Дитина опинилася під уламками разом із матір’ю, яка накрила її собою. Рятувальники, які працювали на місці, розповіли, що дістатися до дитини було непросто.

Конструкції були нестійкими, і кожен рух міг бути небезпечним. Коли вони побачили дівчинку, вона лежала на спині і закривала руками очі.

Саме мати, яка прикривала її, ускладнювала доступ, але водночас врятувала від серйозніших травм. Спочатку вони дістали саме Кароліну.

Один із рятувальників виніс її на руках і передав батькові, який чекав поруч. Чоловік не стримав емоцій і кричав, що це його донька, коли побачив її серед натовпу.

Дитина була налякана, вся в пилу та без верхнього одягу. Вона одразу обійняла батька і не хотіла відпускати. Лікарі екстреної допомоги швидко оглянули її та вирішили госпіталізувати.

Уже в лікарні в Одесі медики встановили, що у дівчинки легкий струс мозку, забиття м’яких тканин, опік очей та гнійний кон’юнктивіт.

У цей час батько не знав, що сталося з його дружиною, і намагався отримати будь-яку інформацію. Лише згодом йому повідомили, що жінку також вдалося врятувати.

Ця новина стала для нього полегшенням після пережитого. Після лікування вони зустрілися з рятувальниками, які допомагали під час порятунку. Ця зустріч була дуже емоційною. Дитина одразу підійшла до них, а батьки дякували за врятовані життя.

Зараз родина проходить реабілітацію і живе у родичів, оскільки їхня квартира зруйнована. Попри все пережите, вони говорять, що найважливіше це те, що вони залишилися разом і можуть продовжувати життя.

