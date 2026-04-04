Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет направляться в первую очередь людям из уязвимых групп и гражданам с подтвержденным доходом.

В Одесской области продолжают начислять денежную помощь для ВПЛ без необходимости подавать дополнительные заявления, сообщают службы социальной защиты, сообщает Politeka.

В то же время, часть получателей может потерять поддержку после истечения установленного срока.

Ежемесячная выплата составляет 2000 грн. для взрослого и 3000 грн. для ребенка или человека с инвалидностью. Финансирование предоставляется на шесть месяцев, после чего начисления прекращаются для тех, кто не отвечает условиям продления.

Автоматическое продление предусмотрено для социально уязвимых категорий. Речь идет о пенсионерах с доходом до 9444 гривен, лицах с инвалидностью I–II группы, детях с инвалидностью, тяжелобольных малышей, сиротах, приемных семьях и детских домах семейного типа.

Средний доход семьи на одного члена не должен превышать 10380 гривен. В случае превышения этого показателя финансирование может быть временно приостановлено до повторной проверки.

Особо предусмотрена поддержка для переселенцев с официальным трудоустройством или зарегистрированным бизнесом. В таких случаях выплата 2000 гривен ежемесячно возможна при непрерывной деятельности не менее шести месяцев.

Проверка информации осуществляется автоматически через государственные реестры Пенсионного фонда, поэтому дополнительные обращения не требуются.

Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет в дальнейшем направляться прежде всего людям из уязвимых групп и гражданам с подтвержденным доходом.

Переселенцам советуют регулярно проверять свои данные и сообщать об изменениях в семейном или финансовом состоянии, чтобы избежать задержек или прекращения выплат.

Источник: Напенсії.

