Грошова допомога для ВПО в Одеській області надалі спрямовуватиметься насамперед людям із вразливих груп та громадянам із підтвердженим доходом.

В Одеській області продовжують нараховувати грошову допомогу для ВПО без необхідності подавати додаткові заяви, повідомляють служби соціального захисту, повідомляє Politeka.

Водночас частина отримувачів може втратити підтримку після завершення встановленого терміну.

Щомісячна виплата становить 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дитини або людини з інвалідністю. Фінансування надається на шість місяців, після чого нарахування припиняються для тих, хто не відповідає умовам продовження.

Автоматичне продовження передбачене для соціально вразливих категорій. Йдеться про пенсіонерів із доходом до 9444 гривень, осіб з інвалідністю I–II групи, дітей з інвалідністю, тяжкохворих малюків, сиріт, прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу.

Середній дохід родини на одного члена не повинен перевищувати 10 380 гривень. У разі перевищення цього показника фінансування можуть тимчасово зупинити до повторної перевірки.

Окремо передбачена підтримка для переселенців із офіційним працевлаштуванням або зареєстрованим бізнесом. У таких випадках виплата 2000 гривень щомісяця можлива за умови безперервної діяльності не менше шести місяців.

Перевірка інформації здійснюється автоматично через державні реєстри Пенсійного фонду, тому додаткові звернення не потрібні.

Фахівці зазначають, що грошова допомога для ВПО в Одеській області надалі спрямовуватиметься насамперед людям із вразливих груп та громадянам із підтвердженим доходом.

Переселенцям радять регулярно перевіряти власні дані та повідомляти про зміни у сімейному чи фінансовому стані, щоб уникнути затримок або припинення виплат.

Джерело: Напенсії.

