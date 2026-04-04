Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области необходимо для стабильного водоснабжения, модернизации сетей и улучшения качества услуг.

В Килийской общине объявили о повышении тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода в городе, а также водоснабжения в ряде сел общины.

По данным КП "Свет", причиной корректировки тарифов стало подорожание электроэнергии, а также покупки воды. С начала года цена электроэнергии выросла с 13,50 до 16,32 грн. за кВт, а с 1 апреля стоимость покупной воды увеличится с 35 до 40 грн. за кубометр.

Новые тарифы для населения Килии выглядят так: водоснабжение – 63,41 грн/м³ вместо 58,72 грн; водоотвод - 57,65 грн/м³ вместо 55,43 грн. Повышение также будет касаться близлежащих сел общины, в частности, Лиски, где водоснабжение вырастет с 211,65 до 225,44 грн на домохозяйство.

В других населенных пунктах Килийского района новые цены теперь таковы:

Шевченково — водоснабжение с 55,12 до 60,30 грн/м³;

Васильевка - водоотвод с 50,45 до 53,80 грн/м³;

Фурмановка - водоснабжение с 49,90 до 54,20 грн/м³, водоотвод с 48,00 до 51,35 грн/м³;

Новоселовка - водоснабжение с 52,75 до 57,10 грн/м³, водоотвод с 50,60 до 54,00 грн/м³.

Также следует отметить, что представители общины подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области необходимо для стабильного водоснабжения, модернизации сетей и улучшения качества услуг.

Мисеевые жители призывают заранее подготовиться к новым ценам и, по возможности, установить счетчики воды для оптимизации расходов и контроля оплат.

