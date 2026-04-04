У Кілійській громаді оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення у місті, а також водопостачання в низці сіл громади.

За даними КП «Світло», причиною коригування тарифів стало подорожчання електроенергії, а також купівлі води. З початку року ціна електроенергії зросла з 13,50 до 16,32 грн за кВт, а з 1 квітня вартість покупної води збільшиться з 35 до 40 грн за кубометр.

Нові тарифи для населення Кілії виглядають так: водопостачання — 63,41 грн/м³ замість 58,72 грн; водовідведення — 57,65 грн/м³ замість 55,43 грн. Підвищення також стосуватиметься прилеглих сіл громади, зокрема Ліски, де водопостачання зросте з 211,65 до 225,44 грн на домогосподарство.

У інших населених пунктах Кілійського району нові ціни тепер такі:

Шевченкове — водопостачання з 55,12 до 60,30 грн/м³;

Василівка — водовідведення з 50,45 до 53,80 грн/м³;

Фурманівка — водопостачання з 49,90 до 54,20 грн/м³, водовідведення з 48,00 до 51,35 грн/м³;

Новоселівка — водопостачання з 52,75 до 57,10 грн/м³, водовідведення з 50,60 до 54,00 грн/м³.

Також варто зауважити те, що представники громади підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області необхідне для стабільного водопостачання, модернізації мереж та покращення якості послуг.

Місеевих мешканців закликають заздалегідь підготуватися до нових цін і, за можливості, встановити лічильники води для оптимізації витрат та контролю оплат.

