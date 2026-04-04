Графики отключения света в Одесской области на 5 апреля в воскресенье охватят десятки адресов в части населенных пунктов.

О возможных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

В Одесской области 5 апреля, в воскресенье, плановые отключения света коснутся только отдельных населенных пунктов и некоторых улиц. Жителям советуют заранее уточнить конкретные адреса, где возможны временные перебои с электроснабжением. Также рекомендуется ознакомиться с актуальными графиками отключений, чтобы учесть при планировании повседневных дел.

Раздельнянская территориальная община предупредила о дополнительных графиках отключения света с 09:00 до 19:00 часов, которые охватят следующие населенные пункты:

с. Буцынивка

с. Миллиардивка улица Центральна - № 21, 284, 47, 56, 57, 68, 75

м. Раздильна улица Горького - № 24

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Курисовской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 10:00–19:00 в таких населенных пунктах:

с. Каиры улицы:

8-го Березня — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 4, 9

Выноградна — № 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Вышнева — № 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Гагарина — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Куяльныцька — № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Лисова — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 3, 30, 33/6, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Молодижна — № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б/н

Нагорна — № 3

Новоселив — № 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 9

Садова — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Центральна

с. Курисове улица:

Педагогична — № 11, 2, 3, 32, 32А, 4, 5, 6, 8, 85, 86

Степова — № 1/а

Студентська — № 1, 11, 13, 1Д, 3, 5, 72, 86.

