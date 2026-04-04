Графіки відключення світла в Одеській області на 5 квітня, в неділю, охоплять десятки адрес в частині населених пунктів, пише Politeka.net.
Про можливі обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.
В Одеській області 5 квітня, в неділю, планові відключення світла торкнуться лише окремих населених пунктів та деяких вулиць. Жителям радять заздалегідь уточнити конкретні адреси, де можливі тимчасові перебої з електропостачанням. Також рекомендується ознайомитися з актуальними графіками відключень, щоб врахувати їх при плануванні повсякденних справ.
Роздільнянська територіальна громада попередила про додаткові графіки відключення світла з 09:00 до 19:00 години, які охоплять такі населені пункти:
- с. Буцинівка
- с. Мільярдівка вулиця Центральна — № 21, 284, 47, 56, 57, 68, 75
- м. Роздільна вулиця Горького — № 24
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Курісовська територіальна громада. У зв'язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 10:00–19:00 години в таких населених пунктах:
с. Каїри вулиці:
- 8-го Березня — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 4, 9
- Виноградна — № 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9
- Вишнева — № 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Гагаріна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
- Куяльницька — № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- Лісова — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 3, 30, 33/6, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Молодіжна — № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б/н
- Нагорна — № 3
- Новоселів — № 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 9
- Садова — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Центральна
с. Курісове вулиці:
- Педагогічна — № 11, 2, 3, 32, 32А, 4, 5, 6, 8, 85, 86
- Степова — № 1/а
- Студентська — № 1, 11, 13, 1Д, 3, 5, 72, 86.
