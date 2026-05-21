Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области привело к комплексному пересмотру расходов населения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было зафиксировано в Черноморске после обновления расчетов в жилищно-коммунальном секторе, которые начали действовать с 1 мая, сообщает Politeka.

В городе была пересмотрена плата за обслуживание многоквартирного жилищного фонда. Средний показатель вырос ориентировочно на 40% и составляет 10,52 грн за квадратный метр ежемесячно.

Отдельно изменилась стоимость вывоза бытовых отходов. Начисления увеличились примерно на 36% и достигли уровня 43,85 грн. с одного человека.

В коммунальных службах объясняют корректировку ростом операционных расходов, в том числе на содержание инфраструктуры, оплату труда персонала и техническое обслуживание автопарка. Также отмечается, что часть предварительных льготных условий больше не применяется, что отразилось на итоговых суммах в платежках.

Наиболее ощутимые изменения отразятся на домохозяйствах с системами электрообогрева, в то время как другие категории потребителей будут иметь менее существенный рост затрат. При этом государственный тариф на электроэнергию остается неизменным - 4,32 грн за кВт-ч без дополнительных решений по пересмотру после завершения предварительного регулирования.

Для части абонентов, ранее пользовавшихся сезонными скидками, с мая действует стандартный порядок начислений после завершения отопительного периода.

Газовый сегмент также по-прежнему: компания «Нафтогаз» сохраняет фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр до апреля 2027 года для действующих клиентов.

Дополнительно коррекции произошли в водоснабжении Килийской общины, где из-за подорожания энергоносителей и материалов выросли расценки: подача ресурса составляет 63,41 грн за кубометр, а водоотвод — 57,65 грн.

