Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксували у Чорноморську після оновлення розрахунків у житлово-комунальному секторі, які почали діяти з 1 травня, повідомляє Politeka.

У місті переглянули плату за обслуговування багатоквартирного житлового фонду. Середній показник зріс орієнтовно на 40% і наразі становить 10,52 грн за квадратний метр щомісяця.

Окремо змінилася вартість вивезення побутових відходів. Нарахування збільшилися приблизно на 36% і досягли рівня 43,85 грн з однієї особи.

У комунальних службах пояснюють коригування зростанням операційних витрат, зокрема на утримання інфраструктури, оплату праці персоналу та технічне обслуговування автопарку. Також зазначається, що частина попередніх пільгових умов більше не застосовується, що вплинуло на підсумкові суми у платіжках.

Найвідчутніше зміни позначаться на домогосподарствах із системами електрообігріву, тоді як інші категорії споживачів матимуть менш суттєве зростання витрат. При цьому державний тариф на електроенергію залишається незмінним — 4,32 грн за кВт-год без додаткових рішень щодо перегляду після завершення попереднього регулювання.

Для частини абонентів, які раніше користувалися сезонними знижками, із травня діє стандартний порядок нарахувань після завершення опалювального періоду.

Газовий сегмент також без змін: компанія «Нафтогаз» зберігає фіксований тариф 7,96 грн за кубометр до квітня 2027 року для чинних клієнтів.

Додатково коригування відбулися у водопостачанні Кілійської громади, де через подорожчання енергоносіїв і матеріалів зросли розцінки: подача ресурсу становить 63,41 грн за кубометр, а водовідведення — 57,65 грн.

У підсумку підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області призвело до комплексного перегляду витрат для населення та зачепило одразу кілька напрямків житлово-комунальної сфери регіону.

